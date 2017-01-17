П.Климкин обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию на Донбассе и вопросы освобождения заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня на двусторонней встрече П.Климкина и С.Курца обсуждались вопросы вокруг Донбасса и вопросы освобождения заложников. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии С.Курцом, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы обсудили только ситуацию на и вокруг Донбасса. И второй темой был также крымский аспект и необходимости освобождения заложников и политзаключенных. То есть двусторонние отношения мы сегодня не обсуждали", - сказал он.
Как сообщал УНН, председатель ОБСЕ С.Курц посетит Москву.