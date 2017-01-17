П.Климкин обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию на Донбассе и вопросы освобождения заложников

"Сегодня мы обсудили только ситуацию на и вокруг Донбасса. И второй темой был также крымский аспект и необходимости освобождения заложников и политзаключенных. То есть двусторонние отношения мы сегодня не обсуждали", - сказал он.

Как сообщал УНН, председатель ОБСЕ С.Курц посетит Москву.