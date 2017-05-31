П.Клімкін обговорив із сенатором США К.Букером ситуацію на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив із сенатором США Корі Букером безпекову ситуацію на сході України, а також проведення внутрішніх реформ у сфері боротьби з корупцією та судовій системі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін провів зустріч із сенатором США Корі Букером.
"В ході зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на сході України на фоні російської агресії, а також прогрес нашої держави у реалізації внутрішніх реформ, перш за все у сфері боротьби з корупцією та у реформуванні судової системи", - йдеться у повідомленні.
Американський сенатор запевнив Міністра у відданості Конгресу США продовженню санкційної політики проти Росії та подальшій реалізації програм на підтримку України.
Як повідомляв УНН 29 травня, лише НАТО зможе зупинити агресію Росії.