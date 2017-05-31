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П.Клімкін обговорив із сенатором США К.Букером ситуацію на сході України

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив із сенатором США Корі Букером безпекову ситуацію на сході України, а також проведення внутрішніх реформ у сфері боротьби з корупцією та судовій системі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

П.Клімкін обговорив із сенатором США К.Букером ситуацію на сході України

Міністр закордонних справ Павло Клімкін провів зустріч із сенатором США Корі Букером.

"В ході зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на сході України на фоні російської агресії, а також прогрес нашої держави у реалізації внутрішніх реформ, перш за все у сфері боротьби з корупцією та у реформуванні судової системи", - йдеться у повідомленні.

Американський сенатор запевнив Міністра у відданості Конгресу США продовженню санкційної політики проти Росії та подальшій реалізації програм на підтримку України.

Як повідомляв УНН 29 травня, лише НАТО зможе зупинити агресію Росії.

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