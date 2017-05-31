П.Климкин обсудил с сенатором США К.Букером ситуацию на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с сенатором США Кори Букером ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также проведение внутренних реформ в сфере борьбы с коррупцией и судебной системе. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Министр иностранных дел Павел Климкин провел встречу с сенатором США Кори Букером.
"В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины на фоне российской агрессии, а также прогресс нашего государства в реализации внутренних реформ, прежде всего в сфере борьбы с коррупцией и в реформировании судебной системы", - говорится в сообщении.
Американский сенатор заверил министра в преданности Конгресса США продолжению санкционной политики против России и дальнейшей реализации программ в поддержку Украины.
Как сообщал УНН 29 мая, только НАТО сможет остановить агрессию России.