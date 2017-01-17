П.Клімкін обговорив із С.Курцом необхідність цілодобового моніторингу місії ОБСЄ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Для подальшої діяльності ОБСЄ на території України важливо зміцнити її кадрово та технічно. Це потрібно для того, щоб місія проводила моніторинг цілодобово. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з діючим головою ОБСЄ, Міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом, передає кореспондент УНН.
За словами П.Клімкіна, ключовим моментом є роль австрійського головування в тому, як досягти реальної ситуації безпеки на Донбасі.
"Цього (безпеки — ред.) не можливо досягти без примусу Росії до виконання Мінських угод і без того, щоб надати ОБСЄ можливості доступу до всієї території Донбасу і неконтрольованих ділянок кордону. Звичайно, місія має робити це (моніторинг — ред.) цілодобово, бо (в іншому випадку — ред.) це не матиме сенсу. Тому ми сьогодні говорили про важливість зміцнення місії в кадровому і технічному сенсі. Я дякую Себастіану (Курцу — ред.) за його особисту увагу до цього питання. Ми говорили, що після досягнення необхідного рівня безпеки ми маємо готовуватися до виборів і нам потрібна ОБСЄ із збройним компонентом",- сказав П.Клімкін.
Нагадаємо, на двосторонній зустрічі П.Клімкіна та С.Курца обговорювались питання навколо Донбасу та питання звільнення заручників.