П.Клімкін обговорив із С.Курцом необхідність цілодобового моніторингу місії ОБСЄ на Донбасі

За словами П.Клімкіна, ключовим моментом є роль австрійського головування в тому, як досягти реальної ситуації безпеки на Донбасі.

"Цього (безпеки — ред.) не можливо досягти без примусу Росії до виконання Мінських угод і без того, щоб надати ОБСЄ можливості доступу до всієї території Донбасу і неконтрольованих ділянок кордону. Звичайно, місія має робити це (моніторинг — ред.) цілодобово, бо (в іншому випадку — ред.) це не матиме сенсу. Тому ми сьогодні говорили про важливість зміцнення місії в кадровому і технічному сенсі. Я дякую Себастіану (Курцу — ред.) за його особисту увагу до цього питання. Ми говорили, що після досягнення необхідного рівня безпеки ми маємо готовуватися до виборів і нам потрібна ОБСЄ із збройним компонентом",- сказав П.Клімкін.

Нагадаємо, на двосторонній зустрічі П.Клімкіна та С.Курца обговорювались питання навколо Донбасу та питання звільнення заручників.