П.Климкин обсудил с С.Курцом необходимость круглосуточного мониторинга миссии ОБСЕ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Для дальнейшей деятельности ОБСЕ на территории Украины важно укрепить ее кадрово и технически. Это нужно для того, чтобы миссия проводила мониторинг круглосуточно. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом, передает корреспондент УНН.
По словам П.Климкина, ключевым моментом является роль австрийского председательства в том, как достичь реальной ситуации безопасности на Донбассе.
"Этого (безопасности - ред.) невозможно достичь без принуждения России к выполнению Минских соглашений и без того, чтобы предоставить ОБСЕ возможности доступа ко всей территории Донбасса и неконтролируемых участков границы. Конечно, миссия должна делать это (мониторинг - ред.) круглосуточно, ибо (в противном случае - ред.) не будет иметь смысла. Поэтому мы сегодня говорили о важности укрепления миссии в кадровом и техническом смысле. Я благодарен Себастьяну (Курцу - ред.) за его личное внимание к этому вопросу. Мы говорили, что после достижения необходимого уровня безопасности мы должны готовиться к выборам и нам нужна ОБСЕ с вооруженным компонентом", - сказал П.Климкин.
Напомним, на двусторонней встрече П.Климкина и С.Курца обсуждались вопросы Донбасса и вопросы освобождения заложников.