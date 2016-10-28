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П.Клімкін: місія ОБСЄ має бути присутня на Донбасі цілодобово

П.Клімкін: місія ОБСЄ має бути присутня на Донбасі цілодобово

Київ • УНН

 • 7806 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має цілодобово бути присутня на території Додбасу, щоб об’єктивно подавати інформацію щодо обстрілів. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "24 каналу", передає УНН.

"Головне – місія має бути присутня цілодобово на території Донбасу. Вночі відбувається обстріл, обстріл закінчився, виїжджає патруль місії і дивиться на результати обстрілів.Через те, що виїжджають в сіру зону і стріляють назад, виходить спотворена інформація. На сьогодні СММ не здатна контролювати все", - сказав міністр закордонних справ.

Також П.Клімкін зазначив, що СММ ОБСЄ має повністю контролювати територію Донбасу і перекрити кордон з Росією для регулювання ситуації.

"Якщо СММ не буде на 100% контролювати ситуацію, ми нікуди не просунемось, і головне – це навіть не припинення вогню чи розведення зброї, а повний контроль з боку СММ ОБСЄ. Якщо це відбудеться, ми можемо говорити про подальші кроки. І коли ОБСЄ перекриє кордон, то всі регулярні російські війська і російська техніка на території Донбасу не залишиться", - сказав П.Клімкін.

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