П.Климкин: миссия ОБСЕ должна присутствовать на Донбассе круглосуточно

"Главное - миссия должна присутствовать круглосуточно на территории Донбасса. Ночью происходит обстрел, обстрел закончился, выезжает патруль миссии и смотрит на результаты обстрела. Из-за того, что выезжают в серую зону и стреляют назад, получается искаженная информация. На сегодня СММ не способна контролировать все", - сказал министр иностранных дел.

Также П.Климкин отметил, что СММ ОБСЕ должна полностью контролировать территорию Донбасса и перекрыть границу с Россией для регулирования ситуации.

"Если СММ будет не на 100% контролировать ситуацию, мы никуда не продвинемся, и главное - это даже не прекращение огня или разведение оружия, а полный контроль со стороны СММ ОБСЕ. Если это произойдет, мы можем говорить о дальнейших шагах. И когда ОБСЕ перекроет границу, то все регулярные российские войска и российская техника на территории Донбасса не останутся", - сказал П.Климкин.