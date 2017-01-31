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П.Клімкін і голова МЗС Данії відправилися до Маріуполя

П.Клімкін і голова МЗС Данії відправилися до Маріуполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і голова МЗС Данії Андерс Самуельсен відправилися з Дніпра до Маріуполя. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.

"МЗС України та Данії П.Клімкін та А.Самуельсен по дорозі в Маріуполь. Важливий візит, щоб побачити ситуацію на місцях", - повідомили в українському МЗС у Twitter.

Нагадаємо, 30 січня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив із міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном основні пріоритети поглиблення двосторонньої взаємодії та плани уряду щодо продовження реформ в Україні.

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