П.Клімкін і голова МЗС Данії відправилися до Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і голова МЗС Данії Андерс Самуельсен відправилися з Дніпра до Маріуполя. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.
"МЗС України та Данії П.Клімкін та А.Самуельсен по дорозі в Маріуполь. Важливий візит, щоб побачити ситуацію на місцях", - повідомили в українському МЗС у Twitter.
Нагадаємо, 30 січня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив із міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном основні пріоритети поглиблення двосторонньої взаємодії та плани уряду щодо продовження реформ в Україні.