П.Климкин и глава МИД Дании отправились в Мариуполь

"МИД Украины и Дании П.Климкин и А.Самуэльсен по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах", - сообщили в украинском МИД в Twitter.

Напомним, 30 января Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном основные приоритеты углубления двустороннего взаимодействия и планы правительства о продолжении реформ в Украине.