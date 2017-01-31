П.Климкин и глава МИД Дании отправились в Мариуполь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Дании Андерс Самуэльсен отправились из Днепра в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
"МИД Украины и Дании П.Климкин и А.Самуэльсен по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах", - сообщили в украинском МИД в Twitter.
Напомним, 30 января Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном основные приоритеты углубления двустороннего взаимодействия и планы правительства о продолжении реформ в Украине.