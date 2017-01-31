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П.Климкин и глава МИД Дании отправились в Мариуполь

П.Климкин и глава МИД Дании отправились в Мариуполь

Киев • УНН

 • 11482 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Дании Андерс Самуэльсен отправились из Днепра в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"МИД Украины и Дании П.Климкин и А.Самуэльсен по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы увидеть ситуацию на местах", - сообщили в украинском МИД в Twitter.

Напомним, 30 января Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном основные приоритеты углубления двустороннего взаимодействия и планы правительства о продолжении реформ в Украине.

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