П.Клімкін і голова МЗС Данії прибули до міста Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністри закордонних справ України і Данії Павло Клімкін і Андерс Самуельсен прибули до міста Дніпра. Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter, передає УНН.
“Павло Клімкін та міністр закордонних справ Данії А.Самуельсен прибули до м.Дніпро. Попереду важливі зустрічі”, — йдеться у повідомленні.
Водночас директор департаменту політики й комунікацій МЗС України Олексій Макеєв у своєму Twitter повідомив, що у Дніпрі міністри зроблять коротку зупинку, після чого направляться до Маріуполя.
Як повідомляв УНН, 30 січня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив із міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном основні пріоритети поглиблення двосторонньої взаємодії та плани уряду щодо продовження реформ в Україні.