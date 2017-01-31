П.Климкин и глава МИД Дании прибыли в город Днепр

"Павел Климкин и министр иностранных дел Дании А.Самуельсен прибыли в Днепр. Впереди важные встречи", - говорится в сообщении.

В то же время директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев в своем Twitter сообщил, что в Днепре министры сделают короткую остановку, после чего направятся в Мариуполь.

Как сообщал УНН, 30 января Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсен основные приоритеты углубления двустороннего взаимодействия и планы правительства о продлении реформ в Украине.