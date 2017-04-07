П.Клімкін: для перетину кордону ЄС потрібний лише біометричний паспорт

"Не потрібно тягнути цю всю пачку документів. Що потрібно на кордоні? На кордоні потрібен біометричний паспорт. Підкреслюю, тільки біометричний паспорт. Разом з біометричним паспортом, звичайно, має бути поліс страхування“,- пояснив міністр.

“Насправді важливо підтвердити прикордонникам, особливо на першому етапі, мету вашої поїздки. Якщо це офіційно, то у вас є запрошення, регламент конференції або ще якісь документи. Тобто, це просто необхідно пояснити. Але тягнути якісь нескінченні документи, які підтверджують там фінансові можливості не потрібно”, — додав П.Клімкін.