П.Климкин: для пересечения границы ЕС нужен только биометрический паспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Для пересечения границ стран ЕС украинцам будет необходим лишь биометрический паспорт. Об этом в эфире канала “1 + 1” заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
“Не нужно тянуть эту всю пачку документов. Что нужно на границе? На границе нужен биометрический паспорт. Подчеркиваю, только биометрический паспорт. Вместе с биометрическим паспортом, конечно, должен быть полис страхования”, — пояснил министр.
“На самом деле важно подтвердить пограничникам, особенно на первом этапе, цель вашей поездки. Если это официально, то у вас есть приглашение, регламент конференции или еще какие-то документы. То есть, это просто необходимо объяснить. Но тянуть какие-то бесконечные документы, подтверждающие там финансовые возможности не нужно”, — добавил П.Климкин.