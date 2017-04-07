П.Климкин: для пересечения границы ЕС нужен только биометрический паспорт

“Не нужно тянуть эту всю пачку документов. Что нужно на границе? На границе нужен биометрический паспорт. Подчеркиваю, только биометрический паспорт. Вместе с биометрическим паспортом, конечно, должен быть полис страхования”, — пояснил министр.

“На самом деле важно подтвердить пограничникам, особенно на первом этапе, цель вашей поездки. Если это официально, то у вас есть приглашение, регламент конференции или еще какие-то документы. То есть, это просто необходимо объяснить. Но тянуть какие-то бесконечные документы, подтверждающие там финансовые возможности не нужно”, — добавил П.Климкин.