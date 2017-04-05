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П.Фукс заявив, що бачить потребу розвивати в Україні кредитування малого і середнього бізнесу

П.Фукс заявив, що бачить потребу розвивати в Україні кредитування малого і середнього бізнесу

Київ • УНН

 • 10669 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Павло Фукс заявив, що бачить потребу розвивати в Україні кредитування малого і середнього бізнесу. Про це виходець з Харкова, бізнесмен, який в березні став членом наглядової ради новоствореного фонду "Бабин Яр", розповів УНН.

Так, Павло Фукс повідомив про те, як став мажоритарним акціонером "Совкомбанк" і чому згодом продав свою частку.

На момент покупки "Совкомбанк" перебував на 98-му місці в рейтингу банків. На думку Фукса "йому не вистачало стратегічного планування для того, щоб піднятися на національний рівень".

"Довелося серйозно попрацювати. Але в підсумку і банк піднявся на 19-е місце національного ренкінгу російських банків RAEX і входив в топ-5 по прибутку на капітал. Я відкинув всі мінуси маловідомого банку і сконцентрувався на розвитку його сильних сторін. У банку була невелика кількість корпоративних клієнтів, але основним напрямом, який ми розвивали було споживче кредитування. Кредит в "одні руки" не перевищував суму в 500 дол. Другий напрямок - це робота на ринку цінних паперів, мова йде про торгівлю облігаціями держкомпаній по операціях РЕПО", - повідомив П.Фукс.

Відповідаючи на питання, чи бачить він себе в подальшому в банківському секторі, П.Фукс відповів: "У мене є успішний досвід, мені подобається ця робота, і тому я зацікавлений в банківській справі. Що стосується конкретних напрямків з точки зору банківського бізнесу, мене мало цікавить корпоративний банкінг, сьогодні я бачу велику потребу розвивати в Україні кредитування малого і середнього бізнесу, систему кредитних карт, власне, маю успішний досвід роботи в цьому напрямку на прикладі "Совкомбанку".

Нагадаємо, П.Фукс володів акціями російського "Совкомбанк" з 2010 року, тоді йому належав пакет 44% акцій. До березня 2016 го він остаточно продав свою частку в банку. За словами бізнесмена, інвестиції окупилися майже в два рази.

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