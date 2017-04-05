П.Фукс заявил, что видит потребность развивать в Украине кредитование малого и среднего бизнеса

Так, Павел Фукс сообщил о том, как стал мажоритарным акционером “Совкомбанка” и почему впоследствии продал свою долю.

На момент покупки “Совкомбанк” находился на 98-м месте в рейтинге банков. По мнению Фукса “ему не хватало стратегического планирования для того, чтобы подняться на национальный уровень”.

“Пришлось серьезно поработать. Но в итоге и банк поднялся на 19-е место национальном рэнкинге российских банков RAEX и входил в топ-5 по прибыли на капитал. Я отбросил все минусы малоизвестного банка и сконцентрировался на развитии его сильных сторон. У банка было небольшое количество корпоративных клиентов, но основным направлением, которое мы развивали было потребительское кредитование. Кредит в „одни руки“ не превышал сумму в 500 дол. Второе направление — это работа на рынке ценных бумаг, речь идет о торговле облигациями госкомпаний по сделкам РЕПО”, — сообщил П.Фукс.

Отвечая на вопрос, видит ли он себя в дальнейшем в банковском секторе, П.Фукс ответил: “У меня есть успешный опыт, мне нравится эта работа, и поэтому я заинтересован в банковском деле. Что касается конкретных направлений с точки зрения банковского бизнеса, меня мало интересует корпоративный банкинг, сегодня я вижу большую потребность развивать в Украине кредитование малого и среднего бизнеса, систему кредитных карт, собственно, имею успешный опыт работы в этом направлении на примере "Совкомбанка”.

Напомним, П.Фукс владел акциями российского “Совкомбанка” с 2010 года, тогда ему принадлежал пакет 44 % акций. К марту 2016-го он окончательно продал свою долю в банке. По словам бизнесмена инвестиции окупились почти в два раза.