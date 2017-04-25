П.Фонсеку обрано найкращим тренером 26 туру УПЛ

Португальський фахівець отримав середній бал 4,6, отримавши три 5-ки і дві 4-ки в наступних критеріях оцінювання:



Номінальний результат команди — 5



Труднощі в вишикувані та керуванні підопічними — 4



Майстерність в роботі з кадрами — 4



Тренерська майстерність — 5



Накопичувальний критерій — 5.



“Цифри показують стабільність „Шахтаря“ — команда зазнала тільки однієї поразки в сезоні і всього в чотирьох матчах втрачала очки, донеччани досягнули власних рекордних серій у вищому дивізіоні (46 матчів поспіль із забитими м’ячами, 27 виїздів поспіль із голами). Примітно, що при Паулу Фонсеці „Шахтар“ ще жодного разу не програвав у виїзних матчах Прем’єр-ліги,” — йдеться у повідомленні організації.

Відзначимо, що в матчі лідерів українського футболу “гірник” в гостях мінімально здолали київське “Динамо” — 0:1.

Як повідомляв УНН, всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу визнало Сергія Реброва кращим тренером 25-го туру.