П.Фонсеку избран лучшим тренером 26 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура украинской Премьер-Лиги и выбрало лучшим наставником португальского специалиста "Шахтера" Паулу Фонсеку, информирует УНН со ссылкой на сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.
Португальский специалист получил средний балл 4,6, получив три 5-ки и две 4-ки в следующих критериях оценки:
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- Номинальный результат команды - 5
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- Трудности в выстроены и управлении подопечными - 4
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- Мастерство в работе с кадрами - 4
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- Тренерская мастерство - 5
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- Накопительный критерий - 5.
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"Цифры показывают стабильность" Шахтера "- команда потерпела только одно поражение в сезоне и всего в четырех матчах теряла очки, дончане достигли собственных рекордных серий в высшем дивизионе (46 матчей подряд с забитыми мячами, 27 выездов подряд с голами). Примечательно, что при Паулу Фонсеци "Шахтер" еще ни разу не проигрывал в выездных матчах Премьер-лиги ", - говорится в сообщении организации.
Отметим, что в матче лидеров украинского футбола "горняк" в гостях минимально одолели киевское "Динамо" - 0: 1.
Как сообщал УНН, всеукраинское объединение тренеров по футболу признало Сергея Реброва лучшим тренером 25-го тура.