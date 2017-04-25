П.Фонсеку избран лучшим тренером 26 тура УПЛ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28018 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92716 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147710 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113186 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114412 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111237 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103326 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Киев  •  УНН

 • 10200 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура украинской Премьер-Лиги и выбрало лучшим наставником португальского специалиста "Шахтера" Паулу Фонсеку, информирует УНН со ссылкой на сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Португальский специалист получил средний балл 4,6, получив три 5-ки и две 4-ки в следующих критериях оценки:

  • Номинальный результат команды - 5
  • Трудности в выстроены и управлении подопечными - 4
  • Мастерство в работе с кадрами - 4
  • Тренерская мастерство - 5
  • Накопительный критерий - 5.

"Цифры показывают стабильность" Шахтера "- команда потерпела только одно поражение в сезоне и всего в четырех матчах теряла очки, дончане достигли собственных рекордных серий в высшем дивизионе (46 матчей подряд с забитыми мячами, 27 выездов подряд с голами). Примечательно, что при Паулу Фонсеци "Шахтер" еще ни разу не проигрывал в выездных матчах Премьер-лиги ", - говорится в сообщении организации.

Отметим, что в матче лидеров украинского футбола "горняк" в гостях минимально одолели киевское "Динамо" - 0: 1.

Как сообщал УНН, всеукраинское объединение тренеров по футболу признало Сергея Реброва лучшим тренером 25-го тура.

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