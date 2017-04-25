П.Фонсеку избран лучшим тренером 26 тура УПЛ

Португальский специалист получил средний балл 4,6, получив три 5-ки и две 4-ки в следующих критериях оценки:



Номинальный результат команды - 5



Трудности в выстроены и управлении подопечными - 4



Мастерство в работе с кадрами - 4



Тренерская мастерство - 5



Накопительный критерий - 5.



"Цифры показывают стабильность" Шахтера "- команда потерпела только одно поражение в сезоне и всего в четырех матчах теряла очки, дончане достигли собственных рекордных серий в высшем дивизионе (46 матчей подряд с забитыми мячами, 27 выездов подряд с голами). Примечательно, что при Паулу Фонсеци "Шахтер" еще ни разу не проигрывал в выездных матчах Премьер-лиги ", - говорится в сообщении организации.

Отметим, что в матче лидеров украинского футбола "горняк" в гостях минимально одолели киевское "Динамо" - 0: 1.

Как сообщал УНН, всеукраинское объединение тренеров по футболу признало Сергея Реброва лучшим тренером 25-го тура.