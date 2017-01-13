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П.Будківський сподівається залишитися в "Шахтарі" на другу частину сезону

П.Будківський сподівається залишитися в "Шахтарі" на другу частину сезону

Київ • УНН

 • 9506 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Нападник "Шахтаря" Пилип Будківський розповів про повернення до стану "гірників" та плани на найближче майбутнє. Про це інформує прес-служба донеччан, передає УНН.

"Звичайно, я радий повернутися. "Шахтар" – рідна для мене команда. Тут я закінчив Академію. Потім, щоправда, виступав за інші клуби на правах оренди, але завжди мріяв повернутись. Тому на зборах збираюся виявити свої сильні якості й зарекомендувати себе з найкращого боку", - розпочав футболіст ланки атаки.

Також нападник виявив надію залишитися в клубі на другу частину сезону: "буквально днями мені сказали повернутися до клубу. Чи припускав я таке? Надто намагався про це не думати, хоча розумів, що такий варіант є можливим. Я мав іще півроку оренди – і тут такий подарунок на Новий рік. Як буде далі, не знаю, проте дуже сподіваюсь лишитися в "Шахтарі".

Нагадаємо, що в першій половині сезону 2016/17 П.Будківський провів 17 матчів у російській Прем'єр-лізі за "Анжі", в яких забив три м'ячі.

Українські Національні Новини

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