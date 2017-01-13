Ф.Будковский надеется остаться в "Шахтере" на вторую часть сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Нападающий "Шахтера" Филипп Будковский рассказал о возвращении в стан "горняков" и планах на ближайшее будущее. Об этом сообщает пресс-служба дончан, передает УНН.
"Конечно, я рад вернуться. "Шахтер" - родная для меня команда. Здесь я окончил Академию. Потом, правда, выступал за другие клубы на правах аренды, но всегда мечтал вернуться. Поэтому на собрании собираюсь проявить свои сильные качества и зарекомендовать себя с наилучшей стороны", - начал футболист звена атаки.
Также нападающий проявил надежду остаться в клубе на вторую часть сезона: "буквально на днях мне сказали вернуться в клуб. Предполагал я такое? Слишком пытался об этом не думать, хотя понимал, что такой вариант возможен. Я имел еще полгода аренды - и тут такой подарок на Новый год. Как будет дальше, не знаю, но очень надеюсь остаться в "Шахтере".
Напомним, что в первой половине сезона 2016/17 Ф.Будковский провел 17 матчей в российской Премьер-лиге за "Анжи", в которых забил три мяча.