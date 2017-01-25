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П.Андерсон подарує дружині Д.Трампа шубу із російського штучного хутра

П.Андерсон подарує дружині Д.Трампа шубу із російського штучного хутра

Київ • УНН

 • 9753 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Відома американська актриса і модель Памела Андерсон заявила, що надішле дружині президента США Дональда Трампа Меланії у подарунок шубу зі штучного російського хутра, передає УНН з посиланням на американську політичну газету The Hill.

“Я збираюся надіслати їй у подарунок одну зі своїх російських еко-шуб, оскільки я зараз займаюся дизайном хутра в Росії”, — процитувало видання слова П.Андерсон під час одного із заходів, влаштованих організацією “Люди за етичне поводження з тваринами” (PETA) у Вашингтоні.

Відомо, що улюбленим модельєром Меланії Трамп є Марк Боувер, який є веган-дизайнером.

Зазначається також, під час інтерв’ю минулого року П.Андерсон сказала, що краще, що ми можемо зробити для світу, це припинити говорити про Дональда Трампа.

В іншому інтерв’ю вона зазначила, що сподівається на толерантне ставлення Д.Трампа до навколишнього середовища.

“Я сподіваюсь, що він дійсно може думати про збереження навколишнього середовища”, — зазначила вона.

Додамо, що П.Андерсон — активіст захисту тварин і завзятий противник використання натурального хутра в індустрії моди. Вона також є членом консультативної ради Міжнародного фонду захисту тварин (IFAW).

Як повідомляв УНН, у соціальних мережах набирає популярність хештег #SadMelania, присвячений дружині президента США Дональда Трампа Меланії.

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