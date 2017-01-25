П.Андерсон подарит жене Д.Трампа шубу из российского искусственного меха
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Известная американская актриса и модель Памела Андерсон заявила, что направит жене президента США Дональда Трампа Мелании в подарок шубу из искусственного российского меха, передает УНН со ссылкой на американскую политическую газету The Hill.
"Я собираюсь послать ей в подарок одну из своих российских эко-шуб, поскольку я сейчас занимаюсь дизайном меха в России", - процитировало издание слова П.Андерсон во время одного из мероприятий, устроенных организацией "Люди за этичное обращение с животными" (PETA ) в Вашингтоне.
Известно, что любимым модельером Мелании Трамп является Марк Боувер, который является веган-дизайнером.
Отмечается также, во время интервью в прошлом году П.Андерсон сказала, что лучше, что мы можем сделать для мира, это прекратить говорить о Дональде Трампе.
В другом интервью она отметила, что надеется на толерантное отношение Д.Трампа к окружающей среде.
"Я надеюсь, что он действительно может думать о сохранении окружающей среды", - отметила она.
Добавим, что П.Андерсон - активист защиты животных и упорный противник использования натурального меха в индустрии моды. Она также является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).
Как сообщал УНН, в социальных сетях набирает популярность хэштег #SadMelania, посвященный жене президента США Дональда Трампа Мелании.