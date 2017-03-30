П.Аграмунту направили спільну заяву делегацій ПАРЄ щодо його візиту з росіянами до Сирії

"Один із найвпливовіших депутатів ПАРЄ, голова групи ЕРР в Асамблеї Аксель Фішер підписав листа до Педро Аграмунта з вимогою надати повну інформацію про подробиці свого візиту на російському борті в обіймах росіян в Сирію", - написала І.Геращенко.

Голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв уточнив, що спільну заяву делегацій в ПАРЄ щодо сирійського "візиту" президента Асамблеї в індивідуальному порядку підписав Аксель Фішер, президент політичної групи Європейської народної партії в ПАРЄ та голова делегації Німеччини. Також В.Ар’єв на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фотокопію цього листа.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.