П.Аграмунту направили совместное заявление делегаций ПАСЕ из-за его визита с россиянами в Сирию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Один из самых влиятельных депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы Аксель Фишер подписал совместное заявление делегаций к президенту Ассамблеи Педро Аграмунту относительно его визита с российскими депутатами в Сирию. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Один из самых влиятельных депутатов ПАСЕ, председатель группы ЕРР в Ассамблее Аксель Фишер подписал письмо Педро Аграмунту с требованием предоставить полную информацию о подробностях своего визита на российском борту в объятиях русских в Сирию", - написала И.Геращенко.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев уточнил, что совместное заявление делегаций в ПАСЕ в отношении сирийского "визита" президента Ассамблеи в индивидуальном порядке подписал Аксель Фишер, президент политической группы Европейской народной партии в ПАСЕ и глава делегации Германии. Также В.Арьев на своей странице в Facebook опубликовал фотокопию этого письма.
Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росСМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.
Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ из-зв визита президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.