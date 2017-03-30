П.Аграмунту направили совместное заявление делегаций ПАСЕ из-за его визита с россиянами в Сирию

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55484 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105921 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163065 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119763 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118546 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113656 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105027 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107259 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103732 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155638 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Аграмунту направили совместное заявление делегаций ПАСЕ из-за его визита с россиянами в Сирию

П.Аграмунту направили совместное заявление делегаций ПАСЕ из-за его визита с россиянами в Сирию

Киев  •  УНН

 • 8480 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Один из самых влиятельных депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы Аксель Фишер подписал совместное заявление делегаций к президенту Ассамблеи Педро Аграмунту относительно его визита с российскими депутатами в Сирию. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Один из самых влиятельных депутатов ПАСЕ, председатель группы ЕРР в Ассамблее Аксель Фишер подписал письмо Педро Аграмунту с требованием предоставить полную информацию о подробностях своего визита на российском борту в объятиях русских в Сирию", - написала И.Геращенко.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев уточнил, что совместное заявление делегаций в ПАСЕ в отношении сирийского "визита" президента Ассамблеи в индивидуальном порядке подписал Аксель Фишер, президент политической группы Европейской народной партии в ПАСЕ и глава делегации Германии. Также В.Арьев на своей странице в Facebook опубликовал фотокопию этого письма.

Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росСМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ из-зв визита президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.

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