П.Аграмунт заявив, що його візит до Сирії став предметом маніпуляцій російських ЗМІ

По-перше, П.Аграмунт зазначив, що недооцінив можливу реакцію Асамблеї на свій візит до Сирії, оскільки за останній рік він здійснив 50 візитів, і жоден з них раніше не викликав питань. Окрім того, помилкою було не поінформувати представників інших політичних груп про візит. І насамкінець він наголосив, що візит став предметом маніпуляції з боку російських ЗМІ, які не повідомили про приватний характер візиту та розповіли так, наче він підтримує Б.Асада.

Л.Ємець у свою чергу заявив, що українській стороні його "покаяння недостатньо".

“Президент ПАРЄ оголошує на групі Європейської Народної Партії, що зробив помилку, коли полетів в Сирію російським літаком і зустрівся з тираном Асадом. Але покаяння на нашу думку недостатньо”, — написав Л.Ємець.

Він зазначив, що слід або змінювати регламент для імпічменту президента ПАРЄ, або ж П.Аграмунт має добровільно піти у відставку.

“На жаль, процедура імпічменту президента ПАРЄ регламентом не передбачена. Тому потрібно або міняти регламент, або добровільна відставка Педро Аграмунта”, — написав нардеп.

Як повідомляв УНН, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.