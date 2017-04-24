П.Аграмунт заявил, что его визит в Сирию стал предметом манипуляций российских СМИ

Во-первых, П.Аграмунт отметил, что недооценил возможную реакцию Ассамблеи на свой визит в Сирию, поскольку за последний год он совершил 50 визитов, и ни один из них ранее не вызывал вопросов. Кроме того, ошибкой было не проинформировать представителей других политических групп о визите. И наконец он отметил, что визит стал предметом манипуляции со стороны российских СМИ, которые не сообщили о частном характере визита и рассказали так, как будто он поддерживает Б.Асада.

Л.Емець в свою очередь заявил, что украинской стороне его "покаяния недостаточно".

"Президент ПАСЕ объявляет на группе Европейской Народной Партии, что совершил ошибку, когда полетел в Сирию российским самолетом и встретился с тираном Асадом. Но покаяние по нашему мнению недостаточно", - написал Л.Емец.

Он отметил, что следует или менять регламент для импичмента президента ПАСЕ, или П.Аграмунт должен добровольно уйти в отставку.

"К сожалению, процедура импичмента президента ПАСЕ регламентом не предусмотрена. Поэтому нужно либо менять регламент, или добровольная отставка Педро Аграмунт", - написал нардеп.

Как сообщал УНН, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ относительно визита президента Ассамблеи Педро Аграмунт в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.