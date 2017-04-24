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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28010 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92716 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147704 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113186 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114412 просмотра

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П.Аграмунт заявил, что его визит в Сирию стал предметом манипуляций российских СМИ

П.Аграмунт заявил, что его визит в Сирию стал предметом манипуляций российских СМИ

Киев  •  УНН

 • 10052 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт отметил, что его визит в Сирию стал предметом манипуляции некоторых российских СМИ. Об этом он сказал в письме, которое обнародовал в Facebook народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, член постоянной делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

Во-первых, П.Аграмунт отметил, что недооценил возможную реакцию Ассамблеи на свой визит в Сирию, поскольку за последний год он совершил 50 визитов, и ни один из них ранее не вызывал вопросов. Кроме того, ошибкой было не проинформировать представителей других политических групп о визите. И наконец он отметил, что визит стал предметом манипуляции со стороны российских СМИ, которые не сообщили о частном характере визита и рассказали так, как будто он поддерживает Б.Асада.

Л.Емець в свою очередь заявил, что украинской стороне его "покаяния недостаточно".

"Президент ПАСЕ объявляет на группе Европейской Народной Партии, что совершил ошибку, когда полетел в Сирию российским самолетом и встретился с тираном Асадом. Но покаяние по нашему мнению недостаточно", - написал Л.Емец.

Он отметил, что следует или менять регламент для импичмента президента ПАСЕ, или П.Аграмунт должен добровольно уйти в отставку.

"К сожалению, процедура импичмента президента ПАСЕ регламентом не предусмотрена. Поэтому нужно либо менять регламент, или добровольная отставка Педро Аграмунт", - написал нардеп.

Как сообщал УНН, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ относительно визита президента Ассамблеи Педро Аграмунт в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.

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