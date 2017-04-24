П.Аграмунт відмовився головувати на сесії ПАРЄ - Г.Логвинський

“Президент Педро Аграмунт відсторонився від виконання обов’язків ведення сесії! Так Росія ще ніколи не „палила“ своїх агентів. Штірліц провалився! Засідання зупинено. Всі в залі поставили питання про відставки Президента ПАРЄ. Такого не було за всю історію Ради Європи! Безпрецедентний випадок”, — повідомив Г.Логвинський.

Як повідомляв УНН, українська делегація на сесії ПАРЄ вимагатиме відставки Президента Асамблеї Педро Аграмунта.