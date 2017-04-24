П.Аграмунт отказался председательствовать на сессии ПАСЕ - Г.Логвинський

"Президент Педро Аграмунт отстранился от выполнения обязанностей ведения сессии! Так Россия еще никогда не "жгла" своих агентов. Штирлиц провалился! Заседание остановлено. Все в зале поставили вопрос об отставках Президента ПАСЕ. Такого не было за всю историю Совета Европы! Беспрецедентный случай", - сообщил Г.Логвинский.

Как сообщал УНН, украинская делегация на сессии ПАСЕ потребует отставки и Президента Ассамблеи Педро Аграмунта.