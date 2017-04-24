П.Аграмунт отказался председательствовать на сессии ПАСЕ - Г.Логвинський

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27987 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92704 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147692 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113184 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114410 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111235 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103324 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106736 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103317 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151493 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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П.Аграмунт отказался председательствовать на сессии ПАСЕ - Г.Логвинський

П.Аграмунт отказался председательствовать на сессии ПАСЕ - Г.Логвинський

Киев  •  УНН

 • 9559 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент ПАСЕ Педро Аграмунт отстранился от выполнения обязанностей ведения сессии. Об этом на своей странице в Facebook написал глава подкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по борьбе с терроризмом Георгий Логвинский, передает УНН.

"Президент Педро Аграмунт отстранился от выполнения обязанностей ведения сессии! Так Россия еще никогда не "жгла" своих агентов. Штирлиц провалился! Заседание остановлено. Все в зале поставили вопрос об отставках Президента ПАСЕ. Такого не было за всю историю Совета Европы! Беспрецедентный случай", - сообщил Г.Логвинский.

Как сообщал УНН, украинская делегация на сессии ПАСЕ потребует отставки и Президента Ассамблеи Педро Аграмунта.

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