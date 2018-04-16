ОЗХЗ збирається на екстрені переговори через атаку в сирійській Думі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Російський і французький посли в Нідерландах серед інших прибули в понеділок на надзвичайне засідання щодо Сирії, скликане Організацією із заборони хімічної зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
Як повідомляється, ОЗХЗ повинна була почати нараду вранці в понеділок в своїй штаб-квартирі в Гаазі після ймовірної атаки з використанням отруйного газу проти цивільних осіб в сирійському місті Дума 7 квітня.
Місія ОЗХЗ з встановлення фактів перебуває в Сирії для розслідування ймовірної хіматаки, в результаті якої, як повідомлялося раніше, загинули до 40 осіб.
У ніч на 14 квітня президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу. Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією.