ОЗХЗ збирається на екстрені переговори через атаку в сирійській Думі

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Російський і французький посли в Нідерландах серед інших прибули в понеділок на надзвичайне засідання щодо Сирії, скликане Організацією із заборони хімічної зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Як повідомляється, ОЗХЗ повинна була почати нараду вранці в понеділок в своїй штаб-квартирі в Гаазі після ймовірної атаки з використанням отруйного газу проти цивільних осіб в сирійському місті Дума 7 квітня.

Місія ОЗХЗ з встановлення фактів перебуває в Сирії для розслідування ймовірної хіматаки, в результаті якої, як повідомлялося раніше, загинули до 40 осіб.

У ніч на 14 квітня президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу. Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією.

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