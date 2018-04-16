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ОЗХО собирается на экстренные переговоры из-за атаки в сирийской Думе

Киев  •  УНН

 • 7710 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Российский и французский послы в Нидерландах среди других прибыли в понедельник на чрезвычайное заседание по Сирии, созванные Организацией по запрещению химического оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Как сообщается, ОЗХО должна была начать совещание утром в понедельник в своей штаб-квартире в Гааге после предполагаемой атаки с использованием ядовитого газа против гражданских лиц в сирийском городе Дума 7 апреля.

Миссия ОЗХО по установлению фактов находится в Сирии для расследования предполагаемой химатаки, в результате которой, как сообщалося ранее, погибли до 40 человек.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу. Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией.

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