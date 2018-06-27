ОЗХЗ дозволили називати винних у хімічних атаках
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У ході спеціального засідання у Гаазі дві третини держав-членів організації (82/24) проголосували за те, щоб Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) отримала право називати виконавців хімічних атак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Iніціатором голосування виступила Велика Британія, заявивши, що такое рішення дозволить "вказати пальцем на організацію чи державу, яка, на їхню думку, несе відповідальність".
У свою чергу Росія відмітила, що голосування ставить майбутнє самої організації під питанням.
"ОЗХО - це "Титанік", який протікає і почав потонути", - заявив журналістам міністр промисловості РФ Георгій Каламанов.
Не дивлячись на позитивне голосування поки не відомо, як саме ОЗХО має виконувати нові для себе повноваження.
Як повідомляв УНН, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила факт застосування бомб з хлором під час лютневої атаки на сірійське місто Серакіб, яке контролювався силами, воюючими проти режиму Башара Асада.
Нагадаємо, експерти Організації по забороні хімічної зброї заявили, що сім'ю Скрипаля в британському Солсбері отруїли декількома миллиграммами "Новачка".