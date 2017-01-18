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Озброєний розбійник напав на поштове відділення в Києві

Озброєний розбійник напав на поштове відділення в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. У Києві поліція розшукує нападника на поштове відділення. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Близько 14:00 до столичних правоохоронців надійшло повідомлення про розбійний напад на поштове відділення у Дніпровському районі.

Зі слів очевидців, до приміщення пошти зайшов молодий чоловік віком приблизно 18-20 років у чорному одязі. Нападник зробив два постріли, наказав всім лягти на підлогу, а потім перехилився через стійку і забрав з каси близько 3000 гривень. Підозрюваний побіг у напрямку лісосмуги та прилеглих заводів.

Наразі оперативники спілкуються з колективом пошти та відвідувачами, які у момент скоєння злочину перебували у приміщенні.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.187 (розбій) КК України.

Українські Національні Новини

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