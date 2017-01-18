Вооруженный разбойник напал на почтовое отделение в Киеве

Около 14:00 столичным правоохранителям поступило сообщение о разбойном нападении на почтовое отделение в Днепровском районе.

По словам очевидцев, в помещение почты зашел молодой человек в возрасте примерно 18-20 лет в черной одежде. Нападающий сделал два выстрела, приказал всем лечь на пол, а затем перегнулся через стойку и забрал из кассы около 3 000 гривен. Подозреваемый побежал в направлении лесополосы и прилегающих заводов.

Сейчас оперативники общаются с коллективом почты и посетителями, которые в момент совершения преступления находились в помещении.

Событие должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.187 (разбой) УК Украины.