Озброєний поліцейський погрожував скоїти самогубство у лікарні Стамбула
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Озброєний поліцейський, який проходив психіатричне лікування у клініці, забарикадувався у кімнаті, погрожуючи скоїти самогубство, передає УНН з посиланням на Al Arabiya.
“Представник турецької лікарні повідомив, що озброєний поліцейський, який проходив психіатричне лікування в лікарні Стамбула, забарикадувався в кімнаті, погрожуючи накласти на себе руки”, — йдеться у повідомленні.
Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що чоловік взяв лікарів та інших співробітників в заручники у стамбульській лікарні Cerrahpasa. Проте у лікарні заявили, що всі співробітники лікарні були евакуйовані з відділення психіатрії, поки поліцейські намагаються переконати чоловіка не вбивати себе.