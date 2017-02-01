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Озброєний поліцейський погрожував скоїти самогубство у лікарні Стамбула

Київ • УНН

 • 9048 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Озброєний поліцейський, який проходив психіатричне лікування у клініці, забарикадувався у кімнаті, погрожуючи скоїти самогубство, передає УНН з посиланням на Al Arabiya.

“Представник турецької лікарні повідомив, що озброєний поліцейський, який проходив психіатричне лікування в лікарні Стамбула, забарикадувався в кімнаті, погрожуючи накласти на себе руки”, — йдеться у повідомленні.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що чоловік взяв лікарів та інших співробітників в заручники у стамбульській лікарні Cerrahpasa. Проте у лікарні заявили, що всі співробітники лікарні були евакуйовані з відділення психіатрії, поки поліцейські намагаються переконати чоловіка не вбивати себе.

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