Вооруженный полицейский угрожал совершить самоубийство в больнице Стамбула
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Вооруженный полицейский, который проходил психиатрическое лечение в клинике, забаррикадировался в комнате, угрожая совершить самоубийство, передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.
"Представитель турецкой больницы сообщил, что вооруженный полицейский, который проходил психиатрическое лечение в больнице Стамбула, забаррикадировался в комнате, угрожая покончить с собой", - говорится в сообщении.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что мужчина взял врачей и других сотрудников в заложники в стамбульской больнице Cerrahpasa. Однако в больнице заявили, что все сотрудники больницы были эвакуированы из отделения психиатрии, пока полицейские пытаются убедить мужчину не убивать себя.