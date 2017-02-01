Вооруженный полицейский угрожал совершить самоубийство в больнице Стамбула

"Представитель турецкой больницы сообщил, что вооруженный полицейский, который проходил психиатрическое лечение в больнице Стамбула, забаррикадировался в комнате, угрожая покончить с собой", - говорится в сообщении.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что мужчина взял врачей и других сотрудников в заложники в стамбульской больнице Cerrahpasa. Однако в больнице заявили, что все сотрудники больницы были эвакуированы из отделения психиатрии, пока полицейские пытаются убедить мужчину не убивать себя.