Озброєних учасників міжрегіональної злочинної групи затримали у Запоріжжі

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Запорізькі правоохоронці викрили трьох озброєних іноземців, які підозрюються у скоєнні злочинів на території України та пересувались по місту на викраденому у Дніпрі автомобілі. Про це повідомили у відділі коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає УНН.

Як з’ясувалось, громадяни республіки Азербайджан 1993, 1961 та 1995 р.н. підозрюються у вчиненні ряду злочинів, передбачених ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці зупинили автомобіль “Mercedes”, який був викрадений у громадянина Туреччини у Дніпрі. В ньому знаходились злочинці та зброя.

Всього під час проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних та огляду автомобілю правоохоронці вилучили гранату “Ф-1”, гранату “РГД-5”, 2 запали, пістолет EKOL 9 мм з ознаками переробки та набої до нього.

Вилучене направлено на експертизу. Триває перевірка членів злочинної групи на причетність до вчинення нерозкритих злочинів на території України.

Як повідомляв УНН, трьох українців підозрюють у контрабанді зброї до РФ.

Українські Національні Новини

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