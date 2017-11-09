Вооруженных участников межрегиональной преступной группы задержали в Запорожье

Как выяснилось, граждане республики Азербайджан 1993, 1961 и 1995 г.р. подозреваются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители остановили автомобиль “Mercedes”, который был похищен у гражданина Турции в Днепре. В нем находились преступники и оружие.

Всего во время проведения обысков по месту жительства подозреваемых и осмотра автомобиля правоохранители изъяли гранату “Ф-1”, гранату “РГД-5”, 2 запали, пистолет EKOL 9 мм с признаками переработки и патроны к нему.

Изъятое направлено на экспертизу. Продолжается проверка членов преступной группы на причастность к совершению нераскрытых преступлений на территории Украины.

Как сообщал УНН, трех украинцев подозревают в контрабанде оружия в РФ.