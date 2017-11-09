Вооруженных участников межрегиональной преступной группы задержали в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Запорожские правоохранители разоблачили трех вооруженных иностранцев, подозреваемых в совершении преступлений на территории Украины, которые передвигались по городу на угнанном в Днепре автомобиле. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
Как выяснилось, граждане республики Азербайджан 1993, 1961 и 1995 г.р. подозреваются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители остановили автомобиль “Mercedes”, который был похищен у гражданина Турции в Днепре. В нем находились преступники и оружие.
Всего во время проведения обысков по месту жительства подозреваемых и осмотра автомобиля правоохранители изъяли гранату “Ф-1”, гранату “РГД-5”, 2 запали, пистолет EKOL 9 мм с признаками переработки и патроны к нему.
Изъятое направлено на экспертизу. Продолжается проверка членов преступной группы на причастность к совершению нераскрытых преступлений на территории Украины.
Как сообщал УНН, трех украинцев подозревают в контрабанде оружия в РФ.