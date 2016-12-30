Овідіопольського вбивцю матері та доньки затримали на Одещині

Чоловіка затримали в с.Роксолани, на цей момент везуть в Овідіополь.

Нагадаємо, вчора на Одещині сталось подвійне вбивство матері та доньки. Вбивця відрізав жертвам голови в Овідіополі. Зловмисник підпалив два будинки, а також мав намір вчинити ДТП з великою кількістю потерпілих. Для цього він планував наїхати на велике скупчення людей на вантажному автомобілі, яким незаконно заволодів.