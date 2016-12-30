Овидиопольского убийцу матери и дочери задержали в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Правоохранители Одесской области задержали 31-летнего убийцу, который убил 42-летнюю женщину и ее 2-летнего ребенка. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП области.
Мужчину задержали в с. Роксоланы, на данный момент везут в Овидиополь.
Напомним, вчера в Одесской области произошло двойное убийство матери и дочери. Убийца отрезал жертвам головы в Овидиополе. Злоумышленник поджег два дома, а также намеревался совершить ДТП с большим количеством пострадавших. Для этого он планировал наехать на большое скопление людей на грузовом автомобиле, которым незаконно завладел.