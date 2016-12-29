Овідіопольський вбивця мав намір скоїти гучний злочин в Одесі - поліція
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 грудня. УНН. В ході першочергових слідчих дій було встановлено, що овідіопольський вбивця мав намір скоїти гучний злочин. В його планах було скоїти наїзд у великий натовп людей в Одесі. Втілюючи заплановане він, після вбивства жінки та її доньки в Овідіополі, сів у вантажний автомобіль і рушив до обласного центру. Під час руху по трасі він скоїв ДТП, але не зупинився. Про це проінформували в ГУНП в Одеській області, повідомляє УНН.
Аби не допустити кровопролиття поліцейські заблокували в’їзд до Одеси та почали переслідувати зловмисника, змусивши його змінити напрямок руху якнайдалі від обласного центру. Скориставшись перевагою у прохідності вантажівки, зловмисник виїхав у поле. Маючи перевагу у прохідності над легковиками поліцейських він на деякий час відірвався від переслідування. Після того як його вантажівка застрягла в оранці, він покинув її та побіг полем.
Наразі місце, де в останнє бачили зловмисника, оточено. На місці працюють кінологи зі службовими собаками, поліцейські спецпідрозділи та військовослужбовці Національної гвардії України. Розшукові заходи тривають.
Також у поліції звернулись до громадян в разі обізнаності місцезнаходження зловмисника, повідомляти до поліції за телефонами “102” або
Нагадаємо, як повідомляв УНН, план "Сирена" ввели в Одеській області: поліція шукає підозрюваного в убивстві жінки та дитини.