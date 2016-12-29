Овидиопольский убийца намеревался совершить громкое преступление в Одессе - полиция

ОДЕССА-КИЕВ. 29 декабря. УНН. В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что овидиопольский убийца намеревался совершить громкое преступление. Он планировал въехать в большую толпу людей в Одессе. Осуществляя запланированное он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился. Об этом проинформировали в ГУНП в Одесской области, сообщает УНН.