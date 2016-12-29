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Овидиопольский убийца намеревался совершить громкое преступление в Одессе - полиция

Овидиопольский убийца намеревался совершить громкое преступление в Одессе - полиция

Киев • УНН

 • 9145 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 29 декабря. УНН. В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что овидиопольский убийца намеревался совершить громкое преступление. Он планировал въехать в большую толпу людей в Одессе. Осуществляя запланированное он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился. Об этом проинформировали в ГУНП в Одесской области, сообщает УНН.

Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения дальше от областного центра. Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник уехал в поле. Имея преимущество в проходимости над легковушками полицейских он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его грузовик застрял в пахоте, он покинул его и побежал по полю.

Сейчас место, где в последний раз видели злоумышленника, оцеплено. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются.

Также в полиции обратились к гражданам в случае осведомленности о местонахождении злоумышленника, сообщать в полицию по телефонам "102" или 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области), а не пытаться самостоятельно его задержать.

Напомним, как сообщал УНН, план "Сирена" ввели в Одесской области: полиция ищет подозреваемого в убийстве женщины и ребенка.

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