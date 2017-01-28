Овідіопольський "різник" наклав на себе руки у СІЗО

За попередньою інформацією, чоловік повісився сьогодні вранці у своїй камері, повідомило джерело.

Нагадаємо, 29 грудня в Овідіополі Одеської області сталася жахлива трагедія. Чоловік позбавив життя жінку та її дитину, після чого підпалив приватний будинок, у якому проживали жертви. Д.Погорєлова затримали 30 грудня у лісосмузі під Овідіополем. На допиті він заявив, що скоїв злочин з помсти, а також хотів залякати всю Одесу. Овідіопольського "різника" було заарештовано без права на заставу.