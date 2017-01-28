Овідіопольський "різник" наклав на себе руки у СІЗО
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 січня. УНН. Дмитро Погорєлов, якого підозрюють у жорстокому вбивстві жінки та її дворічної доньки напередодні Нового року в Овідіополі на Одещині, звів рахунки з життям у слідчому ізоляторі. Про це кореспонденту УНН повідомили власні джерела в правоохоронних органах.
За попередньою інформацією, чоловік повісився сьогодні вранці у своїй камері, повідомило джерело.
Нагадаємо, 29 грудня в Овідіополі Одеської області сталася жахлива трагедія. Чоловік позбавив життя жінку та її дитину, після чого підпалив приватний будинок, у якому проживали жертви. Д.Погорєлова затримали 30 грудня у лісосмузі під Овідіополем. На допиті він заявив, що скоїв злочин з помсти, а також хотів залякати всю Одесу. Овідіопольського "різника" було заарештовано без права на заставу.