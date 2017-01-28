Овидиопольский "потрошитель" покончил с собой в СИЗО
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 января. УНН. Дмитрий Погорелов, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери накануне Нового года в Овидиополе Одесской области, покончил с собой в следственном изоляторе. Об этом корреспонденту УНН сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
По предварительной информации, мужчина повесился сегодня утром в своей камере, сообщил источник.
Напомним, 29 декабря в Овидиополе Одесской области произошла ужасная трагедия. Мужчина лишил жизни женщину и ее ребенка, после чего поджег частный дом, в котором проживали жертвы. Д.Погорелова задержали 30 декабря в лесополосе под Овидиополем. На допросе он заявил, что совершил преступление из мести, а также хотел запугать всю Одессу. Овидиопольский "потрошитель" был арестован без права на залог.