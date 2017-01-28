Овидиопольский "потрошитель" покончил с собой в СИЗО

По предварительной информации, мужчина повесился сегодня утром в своей камере, сообщил источник.

Напомним, 29 декабря в Овидиополе Одесской области произошла ужасная трагедия. Мужчина лишил жизни женщину и ее ребенка, после чего поджег частный дом, в котором проживали жертвы. Д.Погорелова задержали 30 декабря в лесополосе под Овидиополем. На допросе он заявил, что совершил преступление из мести, а также хотел запугать всю Одессу. Овидиопольский "потрошитель" был арестован без права на залог.