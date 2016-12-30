Овідіопольський "різник" на Одещині пішов на вбивство усвідомленно - поліція
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Правоохоронці Одещини разом із бійцями Національної гвардії затримали 31-річного Дмитра Погорєлова, який по-звірячому вбив дитину та її мати. На допиті затриманий сказав, що хотів, аби його боялася вся Одеса. Про це повідомили кореспонденту УНН у прес-службі ГУ НП в Одеській області.
Чоловіка упіймали в лісосмузі біля с.Роксолани, він не чинив опір під час затримання. Поліцейським чоловік підтвердив, що хотів вчинити теракт і сказав, що на вбивство пішов усвідомлено. Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви такого жорстокого злочину.
Відомо, що спочатку злочинець проник до приватного будинку, який належить високопоставленому співробітнику фіскальної служби. Там він нікого не знайшов: сім'я поїхала на відпочинок в Карпати. Чоловік підпалив хату та попрямував до будинку сестри посадовця, де скоїв подвійне вбивство. Після цього зловмисник заволодів вантажівкою сім'ї і зник.
Сам Д.Погорєлов останнім часом працював водієм у чоловіка загиблої, який є депутатом селищної ради. Підозрюваний народився 9 жовтня 1985 року. Одружений, має дитину. Дружина підозрюваного про чоловіка каже, що він - ідеальний сім'янин. Убита - Ольга Журавльова, 1974 р. н., була у декретній відпустці.
На даний момент тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вчора на Одещині сталось подвійне вбивство матері та 2-річної доньки. Вбивця відрізав жертвам голови в Овідіополі. Зловмисник підпалив два будинки, а також мав намір вчинити ДТП з великою кількістю потерпілих. Для цього він планував наїхати на велике скупчення людей на вантажному автомобілі, яким незаконно заволодів.