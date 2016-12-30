Овидиопольский "мясник" в Одесской области пошел на убийство осознанно - полиция

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Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Правоохранители Одесской области вместе с бойцами Национальной гвардии задержали 31-летнего Дмитрия Погорелова, который зверски убил ребенка и ее мать. На допросе задержанный сказал, что хотел, чтобы его боялась вся Одесса. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Мужчину поймали в лесополосе возле с.Роксоланы, он не сопротивлялся при задержании. Полицейским мужчина подтвердил, что хотел совершить теракт и сказал, что на убийство пошел осознанно. Сейчас правоохранители выясняют мотивы такого жестокого преступления.

Известно, что сначала преступник проник в частный дом, принадлежащий высокопоставленному сотруднику фискальной службы. Там он никого не нашел: семья уехала на отдых в Карпаты. Мужчина поджег дом и направился к дому сестры чиновника, где совершил двойное убийство. После этого злоумышленник завладел грузовиком семьи и исчез.

Сам Д.Погорелов в последнее время работал водителем у мужа погибшей, который является депутатом поселкового совета. Подозреваемый родился 9 октября 1985 года. Женат, имеет ребенка. Жена подозреваемого о нем говорит, что он - идеальный семьянин. Убитая - Ольга Журавлева, 1974 г.р., была в декретном отпуске.

На данный момент проводятся оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал УНН, вчера в Одесской области произошло двойное убийство матери и 2-летней дочери. Убийца отрезал жертвам головы в Овидиополе. Злоумышленник поджег два дома, а также намеревался совершить ДТП с большим количеством пострадавших. Для этого он планировал наехать на большое скопление людей на грузовом автомобиле, которым незаконно завладел.

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