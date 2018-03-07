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Отруєння Скрипаля: британська поліція схиляється до версії про російський вплив

Отруєння Скрипаля: британська поліція схиляється до версії про російський вплив

Київ • УНН

 • 9063 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Поліція Великої Британії схиляється до версії про причетність Росії до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на джерела серед правоохоронців, передає УНН.

Джерела стверджують, що версія про причетність Росії є однією з головних версій, які досліджують співробітники служб з контртерроризму за підтримки розвідки MI5.

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За словами джерел, поліція припускає, що Скрипаля отруїли невідомою речовиною в якості помсти за його зраду.

У поліції повідомили, що територія поблизу місця отруєння Скрипаля, біля закладу Sarum House поруч з рестораном Zizzi, все ще перекрита, на місці тривають слідчі дії.

Нагадаємо, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає у на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

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