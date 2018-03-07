Отравление Скрипаля: британская полиция склоняется к версии о российском влиянии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Полиция Великобритании склоняется к версии о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источники среди правоохранителей, передает УНН.
Источники утверждают, что версия о причастности России является одной из главных версий, которые исследуют сотрудники служб по контртерроризму при поддержке разведки MI5.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британская разведка считает, что Россия проспонсировала отравление экс-шпиона
По словам источников, полиция предполагает, что Скрипаля отравили неизвестным веществом в качестве мести за его измену.
В полиции сообщили, что территория вблизи места отравления Скрипаля, у заведения Sarum House рядом с рестораном Zizzi, все еще перекрыта, на месте продолжаются следственные действия.
Напомним, экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.