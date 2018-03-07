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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35862 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51734 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55285 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Актуальное
Отравление Скрипаля: британская полиция склоняется к версии о российском влиянии

Отравление Скрипаля: британская полиция склоняется к версии о российском влиянии

Киев  •  УНН

 • 9063 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Полиция Великобритании склоняется к версии о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источники среди правоохранителей, передает УНН.

Источники утверждают, что версия о причастности России является одной из главных версий, которые исследуют сотрудники служб по контртерроризму при поддержке разведки MI5.

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По словам источников, полиция предполагает, что Скрипаля отравили неизвестным веществом в качестве мести за его измену.

В полиции сообщили, что территория вблизи места отравления Скрипаля, у заведения Sarum House рядом с рестораном Zizzi, все еще перекрыта, на месте продолжаются следственные действия.

Напомним, экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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