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Отруєння шпигуна: Британія пригрозила позбавити російський телеканал RT ліцензії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Британський медіа-регулятор Ofcom заявив, що російська телекомпанія RT може втратити свою ліцензію на мовлення у Великій Британії, на тлі заяви Терези Мей щодо причетності Москви до отруєння колишнього полковника запасу російського ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки, передає УНН з посиланням на Reuters.

Ofcom заявив, що написав листа автономній некомерційній організації “ТВ-Новости”, власнику ліцензії телеканалу RT, щодо можливих санкцій у зв’язку зі “справою Скрипаля”.

Регулятор зазначив, що зобов’язаний стежити за відповідністю зареєстрованих у Великій Британії ЗМІ загальним правилам роботи на території країни.

“У листі RT сказано, що ми проведемо нашу незалежну оцінку на предмет відповідності правилам і пропонованим до них вимогам в прискореному порядку і найближчим часом напишемо в RT і повідомимо про деталі процесу”, — повідомили виданню “РІА Новини” у прес-службі регулятора.

Нагадаємо, у листопаді минулого року американську філію RT зареєстрували як іноземного агента в США.

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