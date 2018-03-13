Отравление шпиона: Великобритания пригрозила лишить российский телеканал RT лицензии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Британский медиа-регулятор Ofcom заявил, что российская телекомпания RT может потерять свою лицензию на вещание в Великобритании, на фоне заявления Терезы Мэй о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника запаса российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Ofcom заявил, что написал письмо автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", владельцу лицензии телеканала RT, о возможных санкций в связи с "делом Скрипаля".
Регулятор отметил, что обязан следить за соответствием зарегистрированных в Великобритании СМИ общим правилам работы на территории страны.
"В письме RT сказано, что мы проведем нашу независимую оценку на предмет соответствия правилам и предъявляемым к ним требованиям в ускоренном порядке и в ближайшее время напишем RT и сообщим о деталях процесса", - сообщили изданию РИА "Новости" в пресс-службе регулятора.
Напомним, в ноябре прошлого года американский филиал RT зарегистрировали как иностранного агента в США.