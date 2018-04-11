Отруєння підробним самогоном в Індонезії: десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Понад 80 людей загинули в Індонезії від отруєння контрафактним алкоголем за останній місяць, число загиблих тільки за останню добу склало більше 20 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
За словами представника поліції Сетіо Васісто, найбільше від хвилі отруєнь підробленим спиртним постраждала провінція Західна Ява, де померли понад 50 осіб. У столиці країни Джакарті померла 31 людина.
За словами медиків, пацієнти, які отруїлися підробленим спиртним, надходять з утрудненим диханням, помутнінням свідомості і порушеннями зору. У державну клініку в одному з передмість Бандунга, столиці Західної Яви, що має лише 19 ліжок, за останній місяць надійшли 93 людини з подібним отруєнням. Пацієнтів доводиться відправляти в інші лікарні.
Поліція не знайшла доказів того, що за масовим отруєнням населення стоїть один підпільний виробник. Поліція Західної Яви повідомила, що заарештувала сімох людей, підозрюваних у виробництві і продажу контрафактного спиртного, але ніякого зв'язку між ними не було виявлено.
Виробництво контрафактного алкоголю є поширеним нелегальним бізнесом в Індонезії, де діють високі податки на спиртне, введені під тиском консервативних мусульманських кіл.
Як повідомляв УНН, у середньому кожен житель України витрачає 575 грн на алкогольні напої в рік.