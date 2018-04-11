Отравление поддельным самогоном в Индонезии: десятки погибших

По словам представителя полиции Сети Васисто, больше всего от волны отравлений поддельным спиртным пострадала провинция Западная Ява, где умерли более 50 человек. В столице страны Джакарте умер 31 человек.

По словам медиков, пациенты, которые отравились поддельным спиртным, поступают с затрудненным дыханием, помутнением сознания и нарушениями зрения. В государственную клинику в одном из пригородов Бандунга, столицы Западной Явы, имеет лишь 19 коек, за последний месяц поступили 93 человека с подобным отравлением. Пациентов приходится отправлять в другие больницы.

Полиция не нашла доказательств того, что за массовым отравлением населения стоит один подпольный производитель. Полиция Западной Явы сообщила, что арестовала семь человек, подозреваемых в производстве и продаже контрафактного спиртного, но никакой связи между ними не было обнаружено.



Производство контрафактного алкоголя является распространенным нелегальным бизнесом в Индонезии, где действуют высокие налоги на спиртное, введенные под давлением консервативных мусульманских кругов.

Как сообщал УНН, в среднем каждый житель Украины тратит 575 грн на алкогольные напитки в год.