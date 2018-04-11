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Отравление поддельным самогоном в Индонезии: десятки погибших

Отравление поддельным самогоном в Индонезии: десятки погибших

Киев  •  УНН

 • 4623 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Более 80 человек погибли в Индонезии от отравления контрафактным алкоголем за последний месяц, число погибших только за последние сутки составило более 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

По словам представителя полиции Сети Васисто, больше всего от волны отравлений поддельным спиртным пострадала провинция Западная Ява, где умерли более 50 человек. В столице страны Джакарте умер 31 человек.

По словам медиков, пациенты, которые отравились поддельным спиртным, поступают с затрудненным дыханием, помутнением сознания и нарушениями зрения. В государственную клинику в одном из пригородов Бандунга, столицы Западной Явы, имеет лишь 19 коек, за последний месяц поступили 93 человека с подобным отравлением. Пациентов приходится отправлять в другие больницы.

Полиция не нашла доказательств того, что за массовым отравлением населения стоит один подпольный производитель. Полиция Западной Явы сообщила, что арестовала семь человек, подозреваемых в производстве и продаже контрафактного спиртного, но никакой связи между ними не было обнаружено.

Производство контрафактного алкоголя является распространенным нелегальным бизнесом в Индонезии, где действуют высокие налоги на спиртное, введенные под давлением консервативных мусульманских кругов.

Как сообщал УНН, в среднем каждый житель Украины тратит 575 грн на алкогольные напитки в год.

 

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